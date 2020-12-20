Киев, , 08:01 — REGNUM О невозможности реализации в Донбассе «хорватского сценария» заявил генерал ВСУ Виктор Назаров в эфире украинского «4 канала».

По словам Назарова, часто говоря о военных действиях в Донбассе можно услышать слова «надо было, как Хорватия делать против Сербии, когда, как помните, была у них война». Но офицер вооруженных сил Украины пояснил, чем отличается ситуация в Донбассе.

«Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они ее поддерживали, чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии было НАТО — мощные вооруженные силы», — цитируют Назарова РИА Новости.

Назаров также заявил о рисках попытки фронтального наступления вооруженных сил Украины в Донбассе ввиду больших потерь.

«Просто была бы война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в нашу пользу», — подвел итог сказанному Назаров.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что единственной стороной, с которой стоит вести переговоры по Донбассу является Российская Федерация, так как на территории республик Донбасса происходит не гражданская война, начатая Киевом в апреле 2014 года, а осуществляется «российская агрессия». Также глава СНБО заявил, что Украина не может на сегодняшний день решить вопрос завершения войны в Донбассе военным путем.