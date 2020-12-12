Киев, , 09:19 — REGNUM Единственная сторона с кем Киев должен вести переговоры по Донбассу — это Российская Федерации, так как остальные люди ничего не решают. Об этом 11 декабря заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Данилов подчеркнул, что в ДНР и ЛНР якобы происходит военная агрессия Российской Федерации в отношении Украины, а не гражданская война, объявленная Киевом в апреле 2014 году в качестве антитеррористической операции.

«Речь идет о военной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской области, которая была осуществлена в 14-м (2014 — ИА REGNUM) году. Без военной агрессии, без военного войска, без их вооружения без их непосредственных «Градов» и остальных вещей эта вещь на Украине была бы невозможной… И речь не идет о боевиках (ополченцах — ИА REGNUM), речь идет о Российской Федерации, которая совершила акт военной агрессии против суверенного государства Украины. К великому сожалению этот процесс продолжается. Мы представляем в каком состоянии находимся мы, в каком состоянии находится Россия. К великому сожалению сегодня мы не можем военным путем решить этот вопрос (завершение войны в Донбассе — ИА REGNUM)», — заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины.

Глава СНБО подчеркнул, что единственная сторона, с кем Киев должен вести переговоры по Донбассу — это Россия.

«Разговаривать с теми людьми, которые не принимают никаких решений — это просто пустая трата времени… И когда начинают говорить «давайте с кем-то примиримся, с кем-то что-то будем делать», смотрите, это невозможно. Это просто невозможно. До того времени пока Российская Федерация будет там держать свое войско, до того времени, пока они будут заниматься вопросами пыток, наведения своего устройства, который они сейчас там делают, выдают российские паспорта, принимают российское законодательство, уничтожают все, что украинское там есть, они там зачищают все это под ноль. Друзья, с кем мы должны говорить? Единственная институция, с кем мы должны говорить — это Российская Федерация… Остальные люди ничего не решают. Они — наемники Российской Федерации, колаборантов очень много», — добавил глава СНБО.

Данилов также заявил, что единственная цель России — уничтожение Украины и украинской нации.

«Люди, которые сегодня поддерживают Российскую Федерацию, которые полагаются на то, что они там что-то будут помогать — это невозможно. Вопрос Российской Федерации по отношению к Украине довольно простой — это уничтожение государства Украина. Уничтожение нашего государства, уничтожение нашей нации… Они никогда не снимали это с повестки своего существования», — заявил он.

Секретарь СНБО также заключил, что мир в Донбассе на условиях Российской Федерации не может быть воспринят украинским обществом.

Читайте также: В Раде сообщили, сколько граждан Украины удерживаются в ДНР и ЛНР

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека от Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что в республиках Донбасса удерживается 251 гражданин Украины.