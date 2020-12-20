Мехико, , 05:06 — REGNUM Телефонные переговоры состоялись между президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и кандидатом в президенты США от демократов Джозефом Байденом. Об этом 20 декабря сообщил мексиканский лидер в своём Twitter.

Обрадор уточнил, что вёл переговоры из города Вальядолида, штат Юкатан. По словам президента Мексики, он и Байден подтвердили обязательство продолжать совместную работу на благо обеих стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Мексики Обрадор направил письмо в адрес Джозефа Байдена, в котором поздравил его с победой на президентских выборах в США и выразил признательность за позицию в отношении мигрантов из Мексики и других стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мексики поздравил Байдена с победой на выборах