Москва, , 08:44 — REGNUM Заявление замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова о том, что новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума улучшает положение граждан России, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 19 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Нищие и неблагодарные Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Плохо, что чиновникам никак не сообразить, как правильно наладить порядок формирования прожиточного минимума! Как котята у тарелки с замеленными глазами трутся. Все боятся лишние две копейки добавить. Ищут прецедента, от чего рассчитывать МРОТ и пенсии. 20 лет от корзины плясали, а теперь от средних зарплат. Хрен редьки не слаще», — пишет пользователь Ал.

Многие комментаторы пришли к выводу, что новая методика не окажет никакого существенного позитивного воздействия на расчёт МРОТ и прожиточного минимума. Люди считают, что чиновники не готовы радикально изменить ситуацию в данном вопросе.

«И что дальше? У меня как считали у жены, человека с двумя красными дипломами, ЗП от ставки 6000 + остальное сверху, и всё равно еле-еле 15 тыс. рублей. Так ничего не поменяют в лучшую сторону. Они и должны были рассчитывать от МРОТ все прибавки», — пишет пользователь Иван.

Некоторые граждане уверены, что ситуация на рынке такова, что в случае, если МРОТ будет действительно приведён в удовлетворительное состояние, то окажется, что огромное количество население в статистике окажется за чертой бедности.

«Закон не приняли по увеличению МРОТ из-за того, что не хотят его поднимать, т.к. 80% граждан России получают 25−30 тыс. рублей, а при поднятии МРОТ до средней медианной получится, что почти все будут считаться не только бедными, но и нищими. Им всем сразу придётся платить субсидии на коммунальные платежи и не только. Так что повышение МРОТ — это из области фантастики», — считает пользователь Deniska.

Люди уверены, что реальные зарплаты граждан России сильно отличаются от официальных данных на столе у глав регионов и руководства страны. Граждане считают, что МРОТ, на самом деле, уменьшается, а не увеличивается.

«Когда правительству надо, то у граждан России по статистике средняя зарплата начинается от 50 000 руб. Сейчас они будут писать в своей статистике реальную среднюю зарплату в 15 000−20 000 рублей по стране, чтобы от неё считать новый МРОТ в 42% от зарплаты. Таким образом, МРОТ станет ещё ниже», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Папа Мишка».

Напомним, 16 декабря замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил о том, что новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума улучшает положение граждан России.