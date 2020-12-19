Вашингтон, , 06:25 — REGNUM Прививки от COVID-19 сделают 21 декабря кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден и его супруга Джилл Байден, сообщила советник политика Джен Псаки, передает телеканал CNN.

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Они получат вакцину от компаний Pfizer и BioNTech. Мероприятие пройдет в штате Делавэр. Псаки добавила, что претендент на пост вице-президенту США Камала Харрис и ее супруг также примут участие в вакцинации на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря от новой коронавирусной инфекции привился действующий вице-президент США Майкл Пенс вместе со своей супругой Карен Пенс.

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