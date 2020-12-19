Приштина, , 23:43 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 19 декабря ответила на заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что пока он возглавляет Сербию, признания Косово не будет.

Александр Вучич Predsednik.rs

На своей странице в социальной сети Twitter, глава косовского МИД сообщил, что после такого заявления Вучича остается два варианта:

а) Сербия исключает себя из диалога с Косово при посредничестве ЕС до 2022 года,

б) европейский посредник считает, что полная нормализация отношений между Косово и Сербией возможна без взаимного признания.

Ранее Вучич заявил, что решение о том, будет ли Сербия признавать Косово, народ примет в апреле 2022 года, когда в стране пройдут очередные парламентские и президентские выборы.

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