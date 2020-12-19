Москва, , 05:51 — REGNUM Российские военные медики с начала миротворческой миссии в Нагорном Карабахе оказали помощь более 700 местным жителям, сообщили 19 декабря в пресс-службе Минобороны России.

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Отмечается, что медицинская помощь оказывается в полевом госпитале Минобороны.

«Всего более 700 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале Минобороны, в том числе 79 детей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в составе подразделений медицинского отряда специального назначения работают больше 60 военных медиков: хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи. Миссия началась 10 ноября, сразу после принятия в Москве главами Азербайджана, Армении и России трёхстороннего заявления о полном прекращении огня в регионе.

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