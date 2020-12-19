Скопье, , 23:21 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Никола Димитров 18 декабря заявил, что главной проблемой в болгарском вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС является то, что под видом добрососедства и евроинтеграции София продвигает «антиевропейскую повестку».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, то, что Европейский союз не выполнил свои обещания, снижает доверие к альянсу в регионе Западные Балканы.

Никола Димитров Если соседнее государство оспаривает язык, то, что относится к вашему суверенитету и не может быть объектом признания или отрицания другим государством, не ведет к хорошим отношениям между двумя европейскими государствами.

Македонский дипломат отметил, что ряд европейских государств не понимает претензий Болгарии к Северной Македонии.

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Напомним, 17 декабря Чехия и Словакия заблокировали текст заключения по расширению в Совете ЕС из-за того, что в него по предложению Германии и по настоянию Болгарии были включены слова о том, что Македония для начала переговоров о расширении должна отказаться от «претензий, основанных на ошибочной интерпретации истории».

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