Скопье, 19 декабря 2020, 23:21 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Никола Димитров 18 декабря заявил, что главной проблемой в болгарском вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС является то, что под видом добрососедства и евроинтеграции София продвигает «антиевропейскую повестку».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, то, что Европейский союз не выполнил свои обещания, снижает доверие к альянсу в регионе Западные Балканы.
Македонский дипломат отметил, что ряд европейских государств не понимает претензий Болгарии к Северной Македонии.
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Напомним, 17 декабря Чехия и Словакия заблокировали текст заключения по расширению в Совете ЕС из-за того, что в него по предложению Германии и по настоянию Болгарии были включены слова о том, что Македония для начала переговоров о расширении должна отказаться от «претензий, основанных на ошибочной интерпретации истории».
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