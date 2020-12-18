Магас, , 15:17 — REGNUM Заявления главы минимущества Северной Осетии Руслана Тедеева об административной границе с Ингушетией недальновидны и направлены на дестабилизацию обстановки на Северном Кавказе. Данный вопрос требует взвешенных решений, а не одностороннего подхода, заявил министр по внешним связям, нацполитике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков.

Ранее в социальных сетях появился фрагмент интервью Тедеева. В нем министр заявил, что возглавляемое им ведомство работает над определением административных границ Северной Осетии. В частности, по его словам, остается нерешенным вопрос по восточной границе с Ингушетией и его постараются решить к маю 2021 года в рамках госфонда данных, которые имеются в Росреестре 1957 года.

«Мало того, что заявление Тедеева недальновидное, оно еще и направлено на дестабилизацию обстановки, не только в Ингушетии и Северной Осетии, но и в СКФО в целом. <…> Подобные высказывания дают возможность различным деструктивным силам на политическую провокацию», — цитирует Волкова «Интерфакс».

По его словам, вопрос о границе между Ингушетией и Северной Осетией — «это болезненная тема», поскольку связан с последствиями сталинских репрессий, а именно — с депортацией ингушей в 1944 году.

«Здесь необходимы взвешенные решения, но никак не односторонний подход», — подчеркнул Волков.

Министр заявил, что власти Ингушетии готовы обсуждать вопрос административной границы, но недопустимо решать проблему без учета всех юридических нюансов и законов, принятых как на федеральном, так и на региональном уровне.