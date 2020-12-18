Москва, , 14:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин пользуется интернетом, однако смартфона у него нет. Об этом 18 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда».

На вопрос о том, использует ли глава государства интернет, Песков дал утвердительный ответ.

«Но смартфона у него нет», — подчеркнул пресс-секретарь.

Также он отметил, что у президента России нет каких-либо эксклюзивных вакцин и глава Российского государства пользуется лекарствами, доступными для всех жителей РФ.