Джакарта, 18 декабря 2020, 14:36 — REGNUM Член парламента Индонезии Салех Партаонан Даулай призвал правительство выяснить, почему Китай заказывает 100 млн доз вакцины против коронавируса, произведенной немецко-американской компанией Pfizer / BioNTech, сообщает CNN Indonesia.
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По его словам, этот шаг странный, потому что Китай производит собственные вакцины от коронавируса Sinovac и Sinopharm.
«Это немного странно. У них есть свои вакцины, но они покупают их в другом месте. С точки зрения безопасности и финансов, конечно, это менее выгодно», — пояснил индонезийский политик.
«Есть надежда, что удастся избежать негативных предположений. В конце концов, уровень доверия к китайским вакцинам будет сохранен», — отметил Салех Партаонан Даулай.
Напомним, ранее китайская фармацевтическая компания Shanghai Fosun Pharmaceutical Group объявила о намерении приобрести не менее 100 миллионов доз вакцины Pfizer / BioNTech.
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