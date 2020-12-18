Москва, 18 декабря 2020, 14:38 — REGNUM Российские власти уже дали свою оценку ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом 18 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я не буду это комментировать, мы все сказали», — подчеркнул официальный представитель Кремля, когда его попросили прокомментировать сообщения о слежке за Навальным.
При этом Песков уточнил, что он уже ранее высказывался на данную тему и потому не хочет больше давать комментарии по этому вопросу.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что то, что за российским блогером Навальным «присматривают», вызвано его связью с иностранными спецслужбами.