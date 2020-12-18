Джакарта, 18 декабря 2020, 14:15 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил общественность не беспокоиться о статусе вакцины от коронавируса, сообщает Kompas.
Правительство привлекло совет улемов Индонезии и министерство религии для подтверждения халяльной вакцины.
«Не стоит беспокоиться о халяльных и нехаляльных вакцинах», — заявил глава государства.
Джоко Видодо пояснил, что совет улемов Индонезии и министерство религии контролируют процесс клинических испытаний вакцины. Когда процесс оценки будет завершен, совет выдаст сертификат, подтверждающий халяльную вакцину.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Индонезии, на территории страны за сутки выявили 6689 случаев заражения коронавирусом.
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