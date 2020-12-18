Кишинёв, , 12:43 — REGNUM Закон о языках, который восстанавливает в Молдавии статус русского языка как языка межэтнического общения, а также поправки в Кодекс аудиовизуальных услуг, которые позволяют снять ограничения на трансляцию российских телеканалов в республике, подписал действующий молдавский президент Игорь Додон. Он написал об этом 18 декабря в своем Telegram-канале.

«Промульгировал ряд важных законов, которых ждали граждане <…> Закон о функционировании языков на территории Республики Молдавия, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», — говорится в сообщении.

Также Додон отметил, что он подписал закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс аудиовизуальных услуг страны, в результате чего цензура на телеканалах отменяется, и потому в скором времени на телеэкраны в республике «вернутся выпуски новостей российских телеканалов, а также других телеканалов, чьё вещание было до сих пор запрещено».