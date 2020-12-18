Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует выдвинуть кандидатом на пост главы МВД члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Мексико Дебору Холэнд, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в случае утверждения Сенатом Конгресса США 60-летняя Холэнд может стать первым представителем коренного населения Америки на посту министра внутренних дел страны.

Издание пишет, что Холэнд пользуется широкой поддержкой среди представителей индейских племен и активистов, отстаивающих их права.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в США состоялся заключительный этап выборов президента США — голосование выборщиков. Джо Байден получил 306 голосов, Дональд Трамп — 232. Таким образом, Джо Байден считается официальным победителем выборов президента 2020 года, и в скором времени именно он возглавит Белый дом.

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