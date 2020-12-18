Москва, , 11:14 — REGNUM К Конституции России 1993 года всегда было много вопросов. Ее принятие состоялось сразу после трагических событий в Москве, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

«Напомню, жертвами тех событий стало около 1,5 тыс. человек. Оппозиция была полностью отстранена от выборов в Госдуму, были закрыты все оппозиционные газеты, а лидеры оппозиции покинули Россию или оказались в тюрьме.

Коммунисты и их союзники всегда заявляли, что результат по принятию ельцинской конституции был сфальсифицирован. Доказательств этому, конечно, нет. Плюс ельцинскую конституцию поддержала одержавшая победу на выборах в Думу 1993 года партия ЛДПР.

Подготовка Конституции началась весной 1993 года, делалась она в большой спешке, с участием иностранных консультантов. Документ оказался очень сырым. Плюс к этому документ ограничивал суверенитет России. Фактически закрепил поражение России в холодной войне.

Однако времена меняются, с 1993 года Россия сильно изменилась. Сейчас Российская Федерация — это суверенная буржуазная республика. Социальное государство, насколько, конечно, вообще возможно социальное государство при капитализме.

При этом Россия сильно отличается от западных буржуазных демократий. Последние, как мы знаем, пытаются учить весь мир. Принятые в уходящем 2020 году поправки закрепили политически новую ситуацию.

Главное — это приоритет национального права. Преемственность от СССР на территории Российской Федерации. Напомню, Российская Федерация взяла на себя и выплатила советские долги.

Ну и, кончено, как для верующего человека, важно, что в новой конституции закреплен союз мужчины и женщины. Обратное противоестественно человеческой природе, да и просто здравому смыслу.

То, что Владимир Путин, если, конечно, решит, сможет избираться в 2024 году, это тоже плюс. Российские граждане ему доверяют. А учитывая штормовую погоду в мире, у руля должен быть проверенный и опытный капитан», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Путин объяснил, стоит ли «обнулять» сроки