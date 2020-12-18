Бердск, Новосибирская область, , 09:56 — REGNUM В Бердске завершился приём заявлений об участии в выборах мэра. В конкурсную комиссию документы подали девять человек.

По данным «Новой Сибири», в их числе: пенсионер Александр Трушакин, действующий глава города Евгений Шестернин, председатель совета депутатов Баганского района Сергей Синяев, бизнесмен Павел Калганов, работник ИП Алексей Шабин, пенсионер Дмитрий Алексеев, арбитражный управляющий Владимир Владимиров, безработная Наталья Слесарева и безработный Николай Яковченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс по выборам мэра Бердска запланирован на 25 декабря.

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