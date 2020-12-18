Москва, , 09:28 — REGNUM Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований» Дарья Кислицына в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM обозначила наиболее значимые тезисы, прозвучавшие в ходе выступления Путина на пресс-конференции:

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В целом это — фиксация состояния за год тех достижений, которые удалось реализовать, и того проблемного поля, которое ещё находится в повестке. Первое — ключевое — понятно, что это эпидемия коронавируса с фиксацией того, на какой стадии мы сейчас находимся. Здесь, безусловно, есть достижения, связанные и с первой вакциной в мире, которая зарегистрирована у нас.

Ну, и конкретно меня что там больше интересует с точки зрения социальной сферы, это, конечно, меры поддержки семей, пострадавших отраслей, безработных, отдельные меры поддержки для врачей. Много было вопросов по всем этим категориям, что говорит о том, что, конечно, информирование важно не останавливать, а продолжать во всех этих сферах.

Вторая история — это социальная сфера, её развитие в целом. Понятно, что тренд был задан ещё в январском послании президента Федеральному собранию. Это всё, что связано с увеличением материнского капитала, и с увеличением доступности дошкольного образования, и с решением о досрочных выплатах малообеспеченным семьям, где есть дети от трёх до семи лет, и увеличение пособий по уходу за ребёнком до полутора лет. И как логическое продолжение этой линейки по социальной сфере в рамках поддержки фокуса внимания на семье и детях — решение, обнародованное президентом в конце пресс-конференции, о выплате всем семьям с детьми до семи лет суммы в размере 5000 руб.

Третий важный акцент — это, как сказал президент, акция «Мы вместе». Это внешнее отражение внутреннего состояния нашего общества. Это всё, что связано с развитием волонтерства, добровольчества и в целом социальной солидарности в российском обществе.

Четвёртая важная вещь — опять же, в рамках социального блока — это индексация социальных выплат, которые уже зафиксированы в Конституции, и важность этого политического процесса, который произошёл в этом году, — голосование по поправкам к Конституции, благодарность всем, кто принял участие в этом процессе, и значимость тех постулатов, за которые проголосовали в исторической перспективе и в современном моменте.

Пятый пункт. С точки зрения регионов тоже очень много важных вопросов поднималось — как общего характера, типа газификации, так и специфического характера типа водной проблематики на полуострове Крым. Ну и, конечно, весь блок вопросов по инфраструктуре в контексте развития внутреннего туризма и вообще повышения качества жизни.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 17 декабря провёл очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие прошло в необычном формате — в режиме видеоконференции. Глава государства вёл диалог, находясь в своей резиденции в Ново-Огарёве.