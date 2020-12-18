Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Возможное расследование в отношении сына кандидата на пост президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена не связано с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

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Трамп назвал лживыми новостями все утверждения о его вмешательстве. Он признался, что наблюдает за происходящим с Хантером с грустью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Associated Press распространило информацию о том, что Дональд Трамп якобы может сменить временного министра юстиций США Джеффа Розена, если тот не назначит спецпрокурора по расследованию деятельности Хантера Байдена.

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