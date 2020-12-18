Москва, , 08:28 — REGNUM С резкой критикой в адрес журналиста британской телекомпании ВВС, задавшего на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вопрос российскому лидеру о том, считает ли он, что ответственность за «плачевное состояние» отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном лежит на нём, выступил российский сенатор Алексей Пушков.

Журналист BBC задает вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции Цитата из трансляции

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

«С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошёл к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Чёрное и Балтийское моря. А потом ВВС задаёт вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?» — написал в своём сообщении в соцсети Twitter Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил британскому журналисту на его вопрос об ухудшении отношений РФ и Запада, что страны НАТО нарушили свои обещания, США вышли из ряда ключевых договоров о вооружениях, поэтому ответ на вопрос о том, является ли Россия ответственной за напряжённость с Западом, однозначен — нет.