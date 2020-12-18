Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Россия якобы уклоняется от дальнейших переговоров по продлению договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3), написал 17 декабря спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.

Он ответил на слова президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что в Москве ожидают «реакции со стороны американских партнеров» по этой сделке.

«Мы уже отвечали, неоднократно. Мы пять раз предлагали, в том числе и в письменном виде, встретиться, чтобы завершить сделку по замораживанию/продлению, на которую согласился Путин. Но российский МИД отклонил все предложения о встречах», — написал Биллингсли.

Ранее Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия открыта к диалогу по новому соглашению и сохранению условий по стратегическому документу.

США, в свою очередь, настаивают на изменении условий, в частности на взаимной заморозке ядерных арсеналов двух стран.

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