Москва, , 16:57 — REGNUM «Другая Россия Э.В. Лимонова» провела в 20 регионах РФ акции в поддержку Ермека Тайчибекова.

В Петербурге нацболы вышли с одиночными пикетами к зданию консульства Казахстана. Нацболы Красноярска провели пикеты у местного представительства МИД. Пикеты также прошли в Самаре, Ижевске, Иркутске, Перми, Краснодаре, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Барнауле и других городах. Нацболы Барнаула также направили в посольство РФ в Казахстане письмо с призывом посодействовать в освобождении Тайчибекова. В Ярославле, Оренбурге, Калуге и Саратове прошли агитационные рейды и были нанесены несколько граффити в поддержку Ермека. В Кирове и Волгограде в центре города активисты Партии разместили плакаты с лозунгом «Свободу Ермеку Тайчибекову!» Ранее московские нацболыатаковали посольство Казахстана, требуя свободы Ермеку.

Ермек Тайчибеков — предприниматель, общественный деятель, этнический казах. С 23 сентября он, по решению Алма-Атинского суда, находится под стражей по подозрению в разжигании национальной розни. Уголовное дело против него было возбуждено из-за критики власти и ярко выраженной пророссийской позиции. Партия «Другая Россия Э.В. Лимонова» требует, чтобы российское государство вступилось за политзаключенного Ермека Тайчибекова.