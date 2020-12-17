Киев, 17 декабря 2020, 14:51 — REGNUM Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовала сообщение по случаю смерти харьковского градоначальника Геннадия Кернеса. Текст опубликован 17 декабря на официальном сайте президента Украины.
В начале сообщения отмечается, что в украинском обществе нет однозначной оценки самого Кернеса, однако его заслуги в развитии Харькова очевидны.
В пресс-службе также выразили соболезнования семье умершего и жителям Харькова.
Как сообщало ИА REGNUM, Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике Charite от последствий, вызванных COVID-19.
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