Харьков, Украина, 17 декабря 2020, 11:58 — REGNUM Официальное подтверждение смерти мэра города Геннадия Кернеса опубликовано 17 декабря на сайте Харьковского городского совета.
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В сообщении сказано, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Отметим, что Терехов будет временно исполнять обязанности мэра Харькова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Павел Фукс сообщил о том, что Геннадий Кернес скончался в Германии от последствий, вызванных COVID-19.
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