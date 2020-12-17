Харьков, Украина, , 11:58 — REGNUM Официальное подтверждение смерти мэра города Геннадия Кернеса опубликовано 17 декабря на сайте Харьковского городского совета.

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В сообщении сказано, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

«Сегодня ночью ушёл мой друг, Человек бесконечно влюблённый в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днём и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим», — написал на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель Кернеса Игорь Терехов.

Отметим, что Терехов будет временно исполнять обязанности мэра Харькова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Павел Фукс сообщил о том, что Геннадий Кернес скончался в Германии от последствий, вызванных COVID-19.

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