Москва, 17 декабря 2020, 12:13 — REGNUM Журналисты, которые присутствуют на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, должны в ходе мероприятия оставаться в масках. С такой просьбой к представителям СМИ обратился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Он также попросил журналистов менять маски каждый час. Задающим вопросы корреспондентам разрешено снимать маски. При этом сам снял индивидуальное средство защиты.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент РФ Владимир Путин проводит ежегодную, 16-ю по счёту, пресс-конференцию.