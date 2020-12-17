Москва, , 12:13 — REGNUM Журналисты, которые присутствуют на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, должны в ходе мероприятия оставаться в масках. С такой просьбой к представителям СМИ обратился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он также попросил журналистов менять маски каждый час. Задающим вопросы корреспондентам разрешено снимать маски. При этом сам снял индивидуальное средство защиты.

«Пользуясь тем, что никого нет рядом, я маску снимаю, но всех участников прошу оставаться в масках», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент РФ Владимир Путин проводит ежегодную, 16-ю по счёту, пресс-конференцию.