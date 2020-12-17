Джакарта, , 09:54 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии объявили, что за границей воздействию коронавируса подверглись 2283 гражданина, сообщает Kompas.

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За последние сутки коронавирус подтвердили у четырёх граждан Индонезии в США. Всего коронавирусом в Соединенных Штатах заразились 139 граждан Индонезии.

Известно также, что по состоянию на 17 декабря 2020 года 161 гражданин Индонезии скончался от коронавируса за границей, ещ1 560 граждан находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала декабря 2020 года министерство иностранных дел Индонезии репатриировало 55 индонезийских моряков, работающих на иностранных суднах, и 19 индонезийских рыбаков из-за границы.

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