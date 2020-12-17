Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Разведка Соединённых Штатов отложит публикацию доклада, который посвящен иностранному влиянию на президентские выборы в стране, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разведывательное сообщество не встретится 18 декабря — в крайний срок, установленный исполнительным указом и Конгрессом, чтобы предоставить секретную оценку разведывательного сообщества касательно иностранных угроз выборам в США 2020 года», — сообщил представитель нацразведки Соединённых Штатов.

Согласно источникам телеканала, ряд высокопоставленных аналитиков разведки считают, что на выборы президента в США якобы пытался повлиять Китай, однако другие считают иначе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в США сообщали о «российских хакерах», предполагаемых связях с командой Трампа и расследовании «вмешательства Москвы».

В этом году публикации также касались расследования «российское вмешательства», фейков и пропаганды в соцсетях и «хакерских атак». Ситуация не очень изменилась даже с учётом того, что расследование спецпрокурора Мюллера не выявило доказательств «сговора» команды Трампа с Москвой.

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