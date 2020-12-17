Тегеран, , 08:49 — REGNUM 16 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его шведская коллега Энн Линде в телефонном разговоре рассмотрели последние региональные и международные события, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и пути крепления двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о последних международных событиях, региональных проблемах, вопросах, связанных с реализацией и выполнением обязательство по СВПД.

Они также подчеркнули важность сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес двух стран. Кроме того, стороны отметили необходимость проведения регулярных консультаций по вопросам мира и безопасности, а также необходимость оказания гуманитарной помощи в Йемене и Афганистане.

Оба представителя договорились совместно бороться с существующими глобальными угрозами и вызовами, в частности с терроризмом и организованной преступностью.