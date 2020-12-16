Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Власти Ленинградской области подтверждают, что ощутимый рост смертности в регионе в 2020 году прямо или косвенно объясняется фактором появления коронавирусной инфекции. Однако у возросшей смертности есть и другие причины, в том числе связанные с особенностями самой Ленинградской области.

Тихвинский Богородичный Успенский Мужской Монастырь в Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так по запросу ИА REGNUM прокомментировали в комитете по здравоохранению Ленобласти вышедшие 16 декабря публикации в СМИ о «нетипичном» росте смертности в регионе.

Ранее издание РБК в своем материале о росте смертности в России, подготовленном на основе данных Росстата, привело список десяти регионов, в которых COVID-19, по мнению авторов, не объясняет избыточную смертность (различие в числе смертей в месяц в 2020 году по сравнению со средним числом за предыдущие пять лет).

По данным Петростата, в январе — сентябре 2020 года (цифры с учетом октября ожидаются в ближайшие дни) в Ленинградской области умерли 19 943 человека. Это на 2416 человек больше, чем за тот же период 2019 года. Из расчета на 1000 человек населения в 2020 году в Ленобласти смертность за январь — сентябрь составила 14,2 чел. В 2019 году за тот же период времени показатель смертности составлял 12,7 чел. Таким образом, рост смертности за первые 9 месяцев текущего года составил 11,8%.

«Увеличение смертности в Ленинградской области, безусловно, связано с пандемией за счет сочетания внебольничных пневмоний (наблюдается их значительное превышение относительно COVID-19) и тяжелых сопутствующих заболеваний», — заявили в комитете по здравоохранению Ленобласти.

Кроме того, там напомнили, что в силу особенностей агломерации большое количество зарегистрированных в Санкт-Петербурге граждан в реальности живут и, к сожалению, умирают на территории соседнего региона.

«Значительный прирост (смертности) даёт регистрация смертей жителей Санкт-Петербурга на территории Ленинградской области», — отметили в комздраве Ленобласти.

По данным Петростата, за январь — сентябрь 2020 года в Ленинградской области было зафиксировано 16 296 случаев заболевания внебольничными пневмониями. Это в 3,2 раза больше, чем за тот же период 2019 года. При этом рост числа случаев ОРВИ за тот же срок составил всего 8,8%.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии непосредственно от COVID-19 в Ленобласти скончались 183 человека. Уровень смертности от этой болезни в регионе, по официальным данным, значительно меньше, чем в соседнем Петербурге.

Добавим, что на странице Управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области по непонятной причине полностью отсутствует статистика смертности, при том, что данные о рождениях, заключении и расторжении брака опубликованы по ноябрь 2020 года включительно.

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