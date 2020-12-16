Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение городского правительства о назначении Оксаны Маталиной на должность председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Петербурга.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 16 декабря в пресс-службе Смольного, до назначения главой комитета по делам ЗАГС Маталина работала заместителям председателя этого ведомства, которое, в том числе ведет учёт смертности в Петербург, резко увеличившейся в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

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Ранее исполняющим обязанности главы комитета был Александр Забайкин. В декабре он возглавил Курортный район Санкт-Петербурга.

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Ранее заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Петр Тищенко был освобожден от этой должности и с 14 декабря назначен председателем Архивного комитета Санкт-Петербурга.