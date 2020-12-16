Москва, , 12:26 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о наказании за оскорбление, клевету, хамство, в том числе для чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Штрафы увеличиваются в два раза и вводятся новые санкции.

Надо принимать законы, которые бы свели хамство к минимуму, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Давайте с себя спрашивать и давать пример всем», — призвал он.

Володин также обратил внимание на рост оскорблений в соцсетях и предостерег от хайпа.

«Мы убеждены в том, что люди, работающие на государство и представляющие интересы государства, должны быть образцом для подражания», — заявил один из авторов закона депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Он напомнил о случае с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который заставил офицера МЧС прыгать за ключами.

Вводится наказание за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, повышенные санкции предусмотрены за оскорбление через СМИ.

Вводится административная ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) — до 150 тыс. рублей.

Одновременно устанавливается административную ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.

Закон вступает в силу через 15 дней после опубликования.

«Больше законопроект касается наказания недовольных граждан… Нельзя ругать чиновников в целом, администрацию города… Закон будет использоваться для борьбы с инакомыслием», — считает депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Он обратил внимание на размытые формулировки, используемые в документе.

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