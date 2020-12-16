Могилёв, Белоруссия, , 07:14 — REGNUM Драться за Белоруссию и сохранить страну любой ценой пообещал 15 декабря президент Александр Лукашенко время встречи с сотрудниками областной клинической больницы в Могилеве. Фрагменты его выступления показал телеканал СТВ.

«Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Все, Лукашенко, ты свое дело сделал», — до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет», — объяснил белорусский лидер.

Он призвал «дружно сохранить страну» и пообещал сделать это во что бы то ни стало «для внуков, даже не для детей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дискуссия о возможном уходе президента Белоруссии началась на фоне протестов несогласных с результатами состоявшихся 9 августа выборов.

На встрече в могилевской больнице Лукашенко заверил присутствующих, что «никуда не побежит», и выразил сожаление в связи с возможным приходом к власти тех, кто сейчас находится в оппозиции к действующему руководству.

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