Абуджа, , 06:54 — REGNUM Террористическую группировку «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подозревают в причастности к похищению сотен детей в штате Кацина в Нигерии, сообщает Agence France-Presse.

Официально нигерийское правительство не подтверждает данные о причастности террористов. Однако агентства AFP и Reuters утверждают, что получили от «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аудиозаписи, которые подтверждают причастность группировки к похищению.

По их данным, человек, представляющийся как один из лидеров организации, заявляет, что детей похитили, так методы преподавания в школах Нигерии якобы не соответствуют духу ислама. Тем не менее подтверждений подлинности этой аудиозаписи пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря неизвестные вооруженные боевики напали на школу-интернат в нигерийском штате Кацина, в которой обучается более 700 детей. Нападавшие похитили более 300 школьников, их местонахождение в настоящее время неизвестно.

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