Абуджа, , 05:24 — REGNUM Не менее десяти школ закрыли в нигерийском штате Замфара из-за случаев похищения учащихся в штате Кацина, сообщает агентство Синьхуа.

По словам заведующего департаментом образования штата Замфара Ибрагима Абдуллаи, эти школы могут быть уязвимы для нападения боевиков. Поэтому в целях обеспечения безопасности учеников учебные заведения пришлось закрыть.

Отмечается, что штата Замфара граничит со штатом Кацина, где неизвестными вооруженными людьми были похищены более 300 школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным вооруженных сил Нигерии, в плену у боевиков могут находиться до 333 учеников. Ранее, 11 декабря, неизвестные вооруженные боевики напали на школу интернат в нигерийском штате Кацина и похитили детей.

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