Мехико, , 04:35 — REGNUM Конгресс (парламент) Мексики 15 декабря одобрил поправки в закон о национальной безопасности, внесённые президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором — за него проголосовало большинство членов палаты депутатов. Об этом сообщается на официальной странице парламента в социальной сети Twitter.

Поскольку ранее президентскую инициативу уже поддержали сенаторы, для вступления поправок в силу теперь достаточно поставить под документом подпись главы государства и опубликовать его в официальном издании.

Новая законодательная норма вводит серьёзные ограничения на деятельность в Мексике иностранных спецслужб. Теперь они будут обязаны при въезде в страну получать аккредитацию мексиканского МИД и предоставлять властям всю собранную на месте информацию. Также сотрудникам иностранных спецслужб запрещается самостоятельно проводить задержания, обыски и другую подобную противозаконную деятельность.

Некоторые представители оппозиции ранее объясняли законодательную инициативу Лопеса Обрадора «капризом», вызванным задержанием в США бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеды. Который был обвинён в США в поддержке наркокартеля, а позднее освобождён и вернулся в Мексику. Недовольство правительства вызвало нежелание северного соседа делиться информацией о планах ареста экс-министра обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) полиция задержала экс-министра национальной обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду.

Читайте также: Прокуратура Мехико отправила США запрос на выдачу экс-главы полиции города

Читайте ранее в этом сюжете: В США задержали экс-министра обороны Мексики