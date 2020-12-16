Скопье, , 05:10 — REGNUM Глава македонской оппозиционной партии «Левица» Димитар Апасиев 15 декабря отреагировал на своей странице в социальной сети Facebook на инициативу партии власти о внесении в закон «О гражданстве» поправки о предоставлении гражданства Северной Македонии албанцам, членам македонских партий «Альянс за албанцев» и «Альтернатива».

Политик назвал данную поправку шовинизмом и средством этноинжиниринга.

Димитар Апасиев 70 тысячам косоваров будет искусственно предоставлена возможность получить гражданство Македонии.

Апасиев критикует ориентацию страны на вступление в НАТО и Евросоюз и в своих требованиях требовал вынести из здания парламента флаги этих организаций.

Напомним, ранее кандидат на пост президента Северной Македонии от албанской оппозиции Блерим Река стал министром в правительстве Косово. Албанцы в Северной Македонии проживают компактно на границе с Косово, что позволило лидеру «Левицы» назвать их косоварами.

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