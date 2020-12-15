Сараево, , 23:54 — REGNUM Члены президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович и Желько Комшич, не встретившись с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, нанесли ущерб авторитету республики, которая имела честь принять одного из ведущих мировых дипломатов, заявил 15 декабря сербский член и председатель президиума БиГ Милорад Додик, сообщает Dnevni avaz.

Додик «Если они подумали, что тем самым они умаляют значимость мировой сверхдержавы, то это не так. Они лишь вызвали презрение как у своего народа, так и у мирового сообщества. Это детский поступок».

Он подчеркнул, что «всё то, что их, возможно, не устраивает в действиях российского министра иностранных дел, члены президиума Боснии и Герцеговины могли бы высказать ему напрямую». Но, по его словам, они решили показать нетерпимость к России и спровоцировать дипломатический скандал.

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