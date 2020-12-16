Москва, , 00:07 — REGNUM Государственная дума перечислила в Резервный фонд правительства 712,8 млн сэкономленных рублей, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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«До конца года у нас общая экономия составит почти 1,3 млрд рублей. В этой сумме, в том числе, средства, сэкономленные за счет сокращения поездок за рубеж», — цитирует Володина «Российская газета».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре руководитель аппарата нижней палаты парламента Татьяна Воронова заявила о том, что Госдума достигла значительной экономии расходов. В частности, речь идет об экономии в объеме 161 млн рублей в связи с сокращением числа крупных международных мероприятий, значимым фактором экономии также стало сокращение транспортных расходов — почти 415 млн рублей.

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