Москва, , 12:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о пяти депутатов, которые повторно заболели коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

"У нас тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день показали положительный результат. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом, то есть, переболев, заболели вновь, то есть антитела не выработались», — сказал Володин в ходе заседания.

Причем вновь заболевшие — коллеги из возрастной группы, уточнил спикер Госдумы.

«Второй раз заболел Артур Чилингаров». — отметил он.

Всего, по его словам, 157 депутатов переболели либо находятся в больнице на данный момент.