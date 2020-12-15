Москва, , 11:29 — REGNUM Законопроект об ответственности за неверное начисление пенсий внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

«Когда наши граждане, например, просрочат платежи коммунальные, начисляются пени… А когда государство человеку не заплатило, не хотите раскошелиться? Не хотят. А мы хотим заставить нашей законодательной инициативой», — заявил Миронов.

Кроме того, законопроект предполагает возмещение средств, которые пенсионер не получил из-за ошибок в начислении.