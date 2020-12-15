Сингапур, , 10:27 — REGNUM Министр образования и культуры Индонезии Надием Макарим стал первым индонезийским чиновником, который воспользовался соглашением о создании туристического коридора между Индонезией и Сингапуром, сообщает Antara.

Надием Макарим встретился с министром образования Сингапура Лоуренсом Вонгом в министерстве образования Сингапура во время трёхдневного визита.

Известно, что визит в Сингапур важен для расширения сотрудничества и обмена опытом системы образования между двумя странами.

Переговоры между министрами прошли продуктивно и тепло. Стороны обсуждали самые разные вопросы — от базового образования, среднего образования, высшего образования до преподавательского состава. Министры признали растущие проблемы и важность сотрудничества в сфере образования между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо занял 12-е место в списке самых влиятельных мусульманских деятелей.

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