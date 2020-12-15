Могадишо, , 09:05 — REGNUM Федеральное правительство Сомали разорвало дипломатические отношения с соседней Кенией. Могадишо отозвал всех своих дипломатов из Найроби и предоставил кенийским дипломатам в Сомали семь дней на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра информации Сомали Османа Абукара Дуббе в эфире государственных СМИ.

«Правительство Сомали, основываясь на своем национальном суверенитете, гарантированном международным правом и порядком, и выполняя свой конституционный долг по защите государственности, единства и стабильности страны, приняло решение разорвать дипломатические отношения с правительством Кении», — сказал он.

Это решение было принято после того, как правительство Сомали направило письмо протеста против действий Кении премьер-министру Судана Абдалле Хамдоку, который является председателем Межправительственного органа регионального блока по вопросам развития.

Сомали недавно обвинила Кению во вмешательстве в свои внутренние дела.