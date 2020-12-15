Нур-Султан, , 05:38 — REGNUM Глава Альянса за новое Косово и бывший президент края Бехджет Пацолли 14 декабря, в годовщину провозглашения независимости Казахстана, был удостоен вручения высшей государственной награды республики.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, награду Пацолли вручил президент Нурсултан Назарбаев.

Советник Пацолли Наим Мурсели объяснил, что награда досталась политику, среди прочего, за вклад в развитие Казахстана.

Напомним, второй президент Косово возглавляет крупную строительную фирму Mabetex, которая 90-е занимался реконструкцией московского Кремля, Совета Федерации и других объектов, после чего оказался в центре крупного коррупционного скандала (дело Mabetex).

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