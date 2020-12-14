Москва, 14 декабря 2020, 18:26 — REGNUM Поздравительную телеграмму в связи с Днём независимости Казахстана направил президент РФ Владимир Путин казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, сообщили 14 декабря в пресс-службе главы республики.
В поздравлении российский президент положительно оценил отношения стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Нур-Султаном.
Напомним, Казахстан отмечает День независимости с 16 по 17 декабря. 16 декабря 1991 года первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым был подписан закон «О государственной независимости Республики Казахстан».
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