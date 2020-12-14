Москва, , 18:14 — REGNUM Рост цен на некоторые продукты питания — в частности, на сахар и масло — в последние месяцы связан с окончанием периода избыточного предложения на рынке. Об этом 14 декабря заявила советник президента ЦСР Елена Разумова на телеканале «Россия 24».

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В части сахара и масла речь идёт действительно о возвратах к определённому уровню. Долговое время отрасль работала в условиях перепроизводства, теперь они просто возвращаются на условно нормальную стоимость. Именно в этих отраслях рост цен связан с внутренней конъюнктурой рынка», — заявила Разумова.

«На сахарном рынке четыре завода перестали работать, потому что рентабельность упала и они были не в состоянии работать. Определённый уровень есть, к которому мы возвращаемся», — указала она.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Минэкономразвития за рост цен на социально значимые продукты и призвал не списывать сложившуюся ситуацию на эпидемию коронавируса. В ходе совещания Путин обратил внимание на то, что «цены на сахар выросли на 71% с лишним», на растительное масло — на 23,8%, на зерновые — 19,9%, а на макаронные изделия — 10,5%