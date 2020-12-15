Москва, , 02:14 — REGNUM По версии, которую поддерживает нынешняя японская пропаганда, милитаристская Япония не вступила в 1941 году в войну против СССР из «особого уважения» к международным договорам и нейтралитету. О том, что на самом деле удержало Японию от нападения, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Японская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Расчет японского руководства строился на том, что Советскому Союзу придется перебросить на западный фронт силы, сосредоточенные для обороны на Дальнем востоке и значительно ослабить собственные возможности к ведению боевых действий. Кроме того, Германия заверяла японских дипломатов на протяжении всей осени 1941 года, что советские войска вот-вот будут разгромлены, а задержка в реализации планов по захвату СССР носит чисто «технический» характер.

Но ожидаемого Японией результата так и не было — советская армия отходила с боями, но не могла считаться разгромленной, а военные силы СССР на Дальнем востоке продолжали оставаться в пределах, превышающих японские оценки момента, удобного для нападения. Можно ли при этом говорить, что Япония не напала, потому что была исключительно верна договору с СССР? Читайте статью Анатолия Кошкина «Что не позволило японцам напасть на СССР в 1941 году».