Ханой, , 10:56 — REGNUM Посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади нанес визит председателю национальной ассамблеи Вьетнама, сообщает Antara.

«Национальное собрание желает предоставить Индонезии дополнительную помощь в виде защитных масок. Планируется, что 18 декабря стране будут переданы около 10 000 защитных масок», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Ханое.

Во время встречи посол выразил благодарность парламенту Вьетнама за оказанную поддержку и высоко оценил роль национального собрания Вьетнама в развитии страны.

Председатель национальной ассамблеи Вьетнама выразил свою признательность Ибну Хади, который внес активный вклад в содействии визитам руководителей двух стран на высоком уровне, а также в поощрении партнерских отношений и дипломатических усилий, особенно в ознаменование 65-й годовщины установления дипломатических отношений между Индонезией и Вьетнамом.

Кроме того, для расширения сотрудничества в области борьбы с пандемией власти Вьетнама предложили провести онлайн-встречу между министерствами здравоохранения Вьетнама и Индонезии для обсуждения и обмена информацией об усилиях по борьбе с пандемией COVID-19 в двух странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр торговли Индонезии Агус Супарманто договорился ратифицировать протокол о внесении поправок в соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве АСЕАН — Япония.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия ратифицировала торговые соглашения с Японией и Мозамбиком