Мапуту, , 08:59 — REGNUM Португалия направит специальную делегацию и груз с оружием в Мозамбик, пострадавший от многолетнего мятежа боевиков группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанной с «Исламским Государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает RFI Kiswahili.

По информации репортеров радиостанции, военнослужащие из Португалии прибудут в Мозамбик к январю 2021 года, где они организуют военные учения. В операции примут участия службы экстренного реагирования, военно-воздушные силы и службы предотвращения кибер-атак.

Министр обороны Португалии Жоао Гомеш Кравиньо, находящийся с визитом в Мапуто, выразил намерение заключить с правительством Мозамбика новое двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве.

Напомним, что боевики проявляют активность в богатой газом провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду с 2017 года. Жертвами террористов за три года стали более 2000 человек, а ещё 500 тысяч жителей провинции были вынуждены покинуть свои дома. Мапуто запрашивал помощь Лиссабона в борьбе с боевиками с лета этого года, отмечают репортеры.