Дуррес, Албания, , 21:42 — REGNUM Вечером 12 декабря в приморском албанском городе Дурресе прошли очередные протесты, поводом к которым стало убийство 25-летнего Клодиана Руши на пороге собственного дома.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, если в столице протесты проходили в напряженной атмосфере, то в Дурресе молодые люди-участники и участницы акции продемонстрировали дружественное отношение к защитникам правопорядка, обнявшись с ними. Полицейские сдержанно отреагировали на проявления эмоций и не перестали охранять здания государственных институтов, выстроившись вдоль них живой цепью.

Однако всего за два дня до этого «мирные» протестующие сожгли новогодние украшения в городе. В Тиране четвертая ночь протестов завершилась полицейской облавой, в ходе которой были задержаны свыше ста человек, большая часть из них младше 100 лет.

За несколько дней протестов были ранены несколько сотрудников правопорядка, а в Шкодре протестующие подожгли офис партии власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Германии в Албании призвал протестующих воздержаться от насилия