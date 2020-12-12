Москва, 12 декабря 2020, 19:09 — REGNUM Высказывание депутата Госдумы Вячеслав Никонова («Единая Россия») о границах Казахстана вызвало неоднозначную реакцию в нижней палате парламента.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Никонов в эфире Первого канала заявил, что территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».
«Во-первых, это не так. Решения о границах союзных республик принимало руководство СССР, а это был надреспубликанский орган», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в ТГ-канале.
Он также считает высказывания коллеги неосторожными.
«Во-вторых, ещё с Астаной нам не хватало пояса напряжения», — добавил парламентарий.
В МИД Казахстана отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами.
Вместе с тем Никонов в своем ТГ-канале скорректировал свою позицию. высказанную в телеэфире.
«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан», — уточнил депутат.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме вступились за Никонова