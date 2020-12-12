Москва, , 19:09 — REGNUM Высказывание депутата Госдумы Вячеслав Никонова («Единая Россия») о границах Казахстана вызвало неоднозначную реакцию в нижней палате парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Никонов в эфире Первого канала заявил, что территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

«Во-первых, это не так. Решения о границах союзных республик принимало руководство СССР, а это был надреспубликанский орган», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в ТГ-канале.

Он также считает высказывания коллеги неосторожными.

«Во-вторых, ещё с Астаной нам не хватало пояса напряжения», — добавил парламентарий.

В МИД Казахстана отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами.

Вместе с тем Никонов в своем ТГ-канале скорректировал свою позицию. высказанную в телеэфире.

«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан», — уточнил депутат.

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